Buket Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buket Apartmanı Davası Devam Ediyor

19.02.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki Buket Apartmanı davasında müteahhitlerin adli kontrol talebi reddedildi. 94 kişi yaşamını yitirmişti.

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 94 kişinin yaşamını yitirdiği Buket Apartmanı davasına devam edildi. Depremde eşi ve çocuğunu kaybeden müşteki, "Binanın müteahhidi için 'kaçma riski yok, adli kontrol kaldırılsın' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Buket Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen binada 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Hikmet Günsay ve Burak Günsay, şantiye şefi Egemen Yiğit, yapı denetim şirketi yetkilisi Ahmet Çevikler, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ve kontrol elemanı Ebru Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosyada tutuklu sanık yok.

Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler ve sanık avukatları katıldı. Duruşmayı Adalet Peşinde Aileleri Platformu da takip etti.

Sanıklardan Hikmet Günsay'ın avukatı, müvekkili hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını isteyerek, "İki buçuk yıl geçti; uzun bir süre. Müvekkilim hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorum. Kaçma şüphesi yoktur" dedi.

"Eşim, çocuğum, kimse kalmadı"

Buket Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden bir müşteki, "94 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhidi için 'kaçma riski yok, adli kontrol kaldırılsın' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Eşim, çocuğum, kimse kalmadı. Davaya gelecek, takip edecek kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Haziran tarihine erteledi.

"Adalet arayışını büyütmek için..."

Depremde yakınlarını kaybeden aileler tarafından kurulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde sevdiklerimizi kaybettiğimiz davaların duruşmalarına kamuoyunu davet ediyoruz. Bu davalar yalnızca binaların değil; ihmallerin, sorumlulukların ve adaletin yargılandığı davalardır. Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak, adalet arayışını büyütmek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için göstereceğiniz her türlü dayanışma çok kıymetlidir" denildi.

Ne olmuştu?

Öz Burak İnşaat firması, 2005 yılında Hikmet Günsay ve eşi Nurhan Günsay, tarafından kuruldu. Hikmet Günsay bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu ve bin 500'den fazla konut yaptığını belirtmişti. Öz Burak İnşaat, Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" sözleriyle pazarlıyordu.

Hatay'da Öz Burak İnşaat tarafından inşa edilen Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuştu. Enkaz yığınına dönen apartmanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buket Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:03:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Buket Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.