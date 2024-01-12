 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay, Yıldız Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Yıldız ve iş insanı Ömer Kurtoğlu'na Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptıkları bağışlar nedeniyle plaket sundu. Vakfın Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Aydın da desteklerden memnuniyetini dile getirdi. Aydın ve bağışçılar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut'u makamında ziyaret etti.

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi
12.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:16
Abone Ol

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi.

Koç, Vakfın Bulancak İlçe Başkanlığı aracılığıyla bağışta bulunan Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay, Yıldız Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Yıldız ve iş insanı Ömer Kurtoğlu'na plaket sundu.

Vakfın Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Aydın da desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın ve bağışçılar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Kurtoğlu, Ünal Koç, Bulancak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement