Bulancak'ta 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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Bulancak'ta 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Bulancak\'ta 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bulancak Belediyesi tarafından organize edilen kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Animasyon ve gölge oyunları sahnelendiği etkinlikler, havai fişek gösterisi ve konserle tamamlandı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

24.04.2024 09:58
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Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bulancak Belediyesince organize edilen kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada animasyon ve gölge oyunları sahnelendi.

Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikler, konserin ardından tamamlandı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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