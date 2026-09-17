Bulanık\'ta 16 binden fazla öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Bulanık'ta 16 binden fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirten Koşansu, ilçenin öğrenci sayısı bakımından Muş'un en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Koşansu, öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine değindi.

İngilizce Öğretmeni Çağla Dülger de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

Programın ardından sınıfları ziyaret eden Koşansu, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.