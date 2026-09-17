Bulanık'ta 16 binden fazla öğrenci yeni eğitim yılına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulanık'ta 16 binden fazla öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulanık\'ta 16 binden fazla öğrenci yeni eğitim yılına başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulunda İlköğretim Haftası programı düzenlendi. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede 16 binden fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirterek başarılar diledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Bulanık'ta 16 binden fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirten Koşansu, ilçenin öğrenci sayısı bakımından Muş'un en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Koşansu, öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine değindi.

İngilizce Öğretmeni Çağla Dülger de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

Programın ardından sınıfları ziyaret eden Koşansu, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Turgut ÖzalBulanıkGüncelMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:38:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Bulanık'ta 16 binden fazla öğrenci yeni eğitim yılına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement