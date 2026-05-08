Bulanık\'ta Anadolu İzleri Halk Konseri

Muş'un Bulanık ilçesinde "Anadolu İzleri Halk Konseri" düzenlendi.
Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde müzik öğretmenlerinden oluşan koro, sahne aldı.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendiren koro, dinleyicilerden alkış aldı.
Konseri, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya dinledi.
