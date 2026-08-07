Bulanık'ta Halk Günü Toplantısı - Son Dakika
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Bulanık'ta Halk Günü Toplantısı

Bulanık\'ta Halk Günü Toplantısı
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Bulanık'ta düzenlenen Halk Günü'nde sorunlar dinlendi, çözümler için saha incelemesi yapılacak.

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorun, talep ve önerileri dinlendi.

Bulanık Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ile ilçe kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda vatandaşlarla görüşen Koşansu, iletilen sorun ve talepleri dinleyerek ilgili birimlere gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Sosyal destek, yol ve altyapı çalışmaları, eğitim ile sağlık hizmetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşmelerde bazı taleplerin çözümü için saha incelemesi yapılması planlandı.

Kaymakam Koşansu, vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilmeleri için düzenlenen toplantıların önem taşıdığını belirtti.

Koşansu, "Amacımız vatandaşımızı dinlemek, sorunlarına çözüm üretmektir. Vatandaşlarımızın taleplerini takip ederek imkanlar doğrultusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar da sorun ve taleplerini yetkililere iletme imkanı bulduklarını ifade etti.

Halk Günü toplantılarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Bulanık, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulanık'ta Halk Günü Toplantısı - Son Dakika

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