Hakkı, Oldenburg Film Festivali'nde Yarışacak - Son Dakika
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Hakkı, Oldenburg Film Festivali'nde Yarışacak

Bülent Emin Yarar'ın başrolünde olduğu Hakkı filmi, Almanya'da düzenlenecek olan Oldenburg Uluslararası Film Festivali'nde yarışmaya katılacak. Film, Ege'de bir antik kentte yaşayan Hakkı'nın hayatının değişmesini konu alıyor.

09.09.2024 15:20
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Başrolünü usta oyuncu Bülent Emin Yarar'ın üstlendiği ve Hikmet Kerem Özcan'ın yazıp yönettiği "Hakkı", Almanya'da düzenlenecek "31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali"nde yarışmaya katılacak filmler arasına girdi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre 11-15 Eylül'de düzenlenecek festivalde, Özcan'ın filmi resmi seçki kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, çocukluğunda dinlediği bir hikayeden ilham aldığını belirterek, "İnsanın, hayatın birdenbire sihirli bir şekilde değişebilme ihtimaline duyduğu tutku beni hep etkiledi. Bu temayı hep dramatik ve anlatılmaya değer buldum. 'Sadece kendimi tanıyarak, tüm insanlığı tanıma fırsatına eriştim.' diyen Çehov gibi ben de bu projeyi yazarken kendimi tanımaya, bilinçaltımın açgözlü ve zayıf yönlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmeye çalıştım. İnsancıl biri olan Hakkı'nın, kazanma hırsı ile elindekileri ve benliğini kaybetmesi hikayesinin anlatıldığı bu projede birçok insanın da kendi benliklerinden bir parça bulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmde Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç, Özgür Emre Yıldırım, Duygu Gökhan, Durukan Çelikkaya, Tuana Almacı ve Ahmet Kaynak da rol alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçen filmin yapımcılığını Öykü Canlı (Yumurta Yapım), Hikmet Kerem Özcan (Circle Project), Zeynep Santıroğlu ve Alex Sutherland (AZ Celtic Films) üstleniyor.

Görüntü yönetmenliğini Burak Baybars, sanat yönetmenliğini ise Buket Kalyoncu'nun yaptığı filmin özgün müzikleri ise Ahmet Kenan Bilgiç imzası taşıyor.

Film, Ege'de dünya tarih mirası statüsündeki antik kentlerden birinin bulunduğu kasabada, ailesiyle kendi halinde bir yaşam süren Hakkı'nın, evinin bahçesinde tarihi bir eser bulmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Yapım, Almanya'daki gösterimin ardından yurt içi ve yurt dışında festival yolculuğuna devam edecek.

Kaynak: AA

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