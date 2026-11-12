Bülent Ortaçgil, 37. Ankara Film Festivali'nde Sanat Çınarı Ödülü'nü aldı - Son Dakika
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Bülent Ortaçgil, 37. Ankara Film Festivali'nde Sanat Çınarı Ödülü'nü aldı

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Bülent Ortaçgil, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği 37. Ankara Film Festivali'nde Sanat Çınarı Ödülü'ne layık görüldü. Ortaçgil, yaptıklarının 50 yıl sonra ödül getirmesini ironik ama sevindirici bulduğunu söyledi.

FATMA NUR CANDAN/ YASEMİN KALYONCUOĞLU- Yarım asrı aşan müzik yolculuğunda kendine özgü anlatım diliyle farklı kuşaklara ulaşan sanatçı Bülent Ortaçgil, müzik yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmemesinin temelinde kendisine ve yaptığı işe duyduğu inancın bulunduğunu söyledi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali kapsamında "Sanat Çınarı Ödülü"ne layık görülen Ortaçgil, müzik yaşamını ve yeni çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 60 yıldır müzikle ilgilendiğini ve hayatında en ciddi şekilde uğraştığı alanın müzik olduğunu belirten Ortaçgil, sanat yaşamına ilişkin değerlendirmesinde geçmişten çok geleceğe odaklandığını söyledi.

Müzik hayatının tamamını profesyonel olarak sürdürmediğini kaydeden Ortaçgil, "Geriye dönemiyorum. Hep ilerisi var çünkü gerisi yok. Geriden sadece öğreniyorsun." dedi.

Müzik hayatına başlarken yaptığı müziğin Türkiye'de geniş kitlelere hitap etmeyeceğini düşündüğünü aktaran Ortaçgil, müziğini toplumsal beklentiler doğrultusunda şekillendirmemek ve özgünlüğünü korumak amacıyla farklı mesleklerle de ilgilendiğini belirtti.

Ancak müzik yapmaktan ve şarkı yazmaktan hiç vazgeçmediğini dile getiren Ortaçgil, yıllar içinde çalışmalarının dinleyicilerde karşılık bulmasının ardından yalnızca müzikle ilgilenmeye başladığını ifade etti.

"İşin sırrı yalan söylememek"

Bülent Ortaçgil, şarkılarının yediden yetmişe bir dinleyici kitlesine sahip olmasını, gençliğinden bu yana okuduğu edebi eserlere bağlayarak, bu eserlerin kendisine özgü bir anlatım dili geliştirmesinde etkili olduğunu söyledi.

Müziğinde doğrudan insanı merkeze alan bir dil kurmaya çalıştığını aktaran Ortaçgil şunları kaydetti:

"Gençliğimden beri bir edebiyat düşkünüyüm. Kütüphanem geniş. Oradan çok şey öğrendim ve bir anlatım dili oluşturmaya başladım. Bu dil de insanla ilgili uluslararası bir dil, çok yerel bir dil değil. Ben ne kadar kendimi daha derinden anlatırsam insanlarla o kadar iletişim kurabileceğime inanan birisiyim. Dolayısıyla yalan söylemedim. Kendimi anlatmaya başlarken insanları da daha iyi anlatmaya başladım. İşin bir sırrını arıyorsan bu. Kendimi anlatırken seni de başkasını da anlattım."

Müzikal çizgisini korumakta ısrarcı davrandığını, ekonomik güçlüklerin ve imkansızlıkların kendisini şarkı yazmaktan uzaklaştırmadığını belirten Ortaçgil, "Kendime ve yaptığım şeye inandım. Çok büyük imkansızlıklarla, parasızlıkla hayatımı değiştirmedim. Müziği ortaya atmadım, onu sakladım. O nedenle kimya okudum, başka şeyler yaptım. Bu işlere müziği hiç bulaştırmadım." ifadelerini kullandı.

"Dinleyicilerimin çocuklarının da beni dinlemesi insanı canlı tutuyor"

Türkiye'deki güncel popüler müziği takip etmediğini kaydeden Ortaçgil, yıllar önce yazdığı şarkıların genç kuşaklar tarafından da dinlenmesinin kendisini mutlu eden bir gelişme olduğunu söyledi.

"Beni ilgilendiren bölüm, benim gibi yarım asırdır bu işi yapan insanları dinleyen gençlerin olması." ifadesini kullanan Ortaçgil, "Bu, beni sevindiriyor açıkçası. Artık beni dinleyen insanların çocukları beni dinliyor. Hatta onların çocukları bile dinlemeye başlıyor. Bu, insanı canlı tutuyor." dedi.

Ortaçgil, müziğinin hiçbir zaman kitlesel bir nitelik taşımamasından rahatsız olmadığını, aksine bu duruma sevindiğini belirtti.

"Yaptığım şeylerin 50 yıl sonra bir ödül getiriyor olması çok ironik ama sevindirici de"

Ankara Film Festivali'nde kendisine bugün verilecek "Sanat Çınarı Ödülü"nün hayatına renk katacağını kaydeden Ortaçgil, uzun yıllar sonra çalışmalarının ödüllendirilmesine sevindiğini ifade etti.

Ödüllere geçmişte çok sıcak bakmadığına da değinen Ortaçgil, "Yaptığım şeylerin 50 yıl sonra bir ödül getiriyor olması çok ironik bir şey tabii ki ama keyifli ve sevindirici de." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilim Topluluğu tarafından düzenlenen "Bu Su Hiç Durmaz" isimli söyleşide gençlerle bir araya gelen Ortaçgil, bu buluşmadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ortaçgil, müziğin evrensel bir dil olduğunu ve Türkiye'de müzikle ciddi biçimde ilgilenen, enstrümanına hakim gençlerin yetişmeye devam ettiğini söyledi.

Müzik üretiminde teknolojinin ve yapay zekanın kullanımına ilişkin ise Ortaçgil, "Yapay seslerden ziyade doğal sesleri tercih ediyorum. Birebir bir enstrümanı iyi çalan insanı ve onun yaptığı müziği tercih ediyorum." diye konuştu.

Ortaçgil, yeni şarkıları için eserleriyle "iç muhasebe" yapıyor

Geçmişteki kadar yoğun bir üretim sürecinde olmadığını ifade eden Ortaçgil, yeni şarkılarını yayımlamadan önce eserleriyle karşılaştırarak değerlendirdiğini söyledi. Sanatçı Ortaçgil şunları kaydetti:

"Doğrusu çok sıkı üretemiyorum tabii ki. Çünkü şimdiye kadar yaptığım şeylerin muhasebesini yapmadan yeni bir şey yapamam zaten. Bir çuval inciri berbat etmek gibi bir şey yapmam hiçbir zaman. Eğer yeni yazdığım şeyler, yeni yapmaya çalıştığım şarkılar diğerleriyle girdikleri iç muhasebeyi kazanırsa yayımlarım. Kazanmazsa yayımlamam. Şimdiye kadar yaptıklarımı bozmam."

Bugüne kadar 100'ü aşkın şarkı yazdığını, bunların yarısına yakınını halen sahnede seslendirdiğini dile getiren Ortaçgil, dinleyicilerden gelen talebin, müzikle bağını sürdürme konusunda kendisini motive ettiğini belirtti.

Konserlerin taleple ilgili olduğunun altını çizen Ortaçgil, "O talep, bizi canlı tutan bir şey. Ondan vazgeçmeyi düşünmüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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