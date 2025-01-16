Bülent Şakrak\'tan Tiyatroya Dönüş

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Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği " İstanbul'un En Güzel Kızı" oyunu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu. "Görünmeyen, konuşmayan, bakmayan, ellerini cebinden çıkarmayan uzak semtlerin çocuklarının hikayesi"nin anlatıldığı oyun, 13 şehirde daha sahnelenecek. Şakrak, "Ankara'nın tiyatro seyircisi her zaman başkadır. Üstelik Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahnesinde oynuyor olmak bizim için ayrıca bir onur ve gurur meselesi. Baştan aşağıya hissetiğim şey heyecan" dedi.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği "İstanbul'un En Güzel Kızı" Ankara Sanat Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu. Levent Tülek'in kaleme aldığı, Mehmet Birike'nin yönettiği, afiş tasarımını Cem Yılmaz'ın yaptığı oyunun, ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, uygulayıcı yapımcılığı Kerim Özil'e, müzikleri ise Atilla Gündoğdu'na ait.

Ankara'da tiyatroseverlerin karşısında olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Şakrak, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İstanbul'un En Güzel Kızı benim kendi prodüksiyonum olarak yaptığım ilk iş. Dolayısıyla bu anlamda benim için çok önemli. Meslek hayatımızda kendi yağımızla kavrulmak dediğimiz şey için çok önemli. Başkente geldik, Ankara'nın tiyatro seyircisi her zaman başkadır. Büyükşehirlerin içerisinde başkadır Ankara. Üstelik Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahnesinde oynuyor olmak bizim için ayrıca bir onur ve gurur meselesi. Baştan aşağıya hissetiğim şey heyecan. Tepeden tırnağa heyecanlıyım, mutluyum keyfim yerinde.

13 şehirlik turnenin Ankara'da başladığını aktaran Şakrak, şöyle devam etti:

"Birdenbire sayı gitgide artıyor. Bugün 13 şehir ama yarın ne olacak bilmiyorum mesela. Gün geçtikçe sayımız artıyor bu da bizi çok mutlu ediyor. Bekleniyor olmak isteniyor olmak insanın gururunu okşayan bir şey için gerçeği. Her biri için ayrı ayrı heyecanlıyız. Tekrar sahnelere dönmüş olduk. Pandemi vaktiyle bu işi törpüledi ama bütün tiyatro emekçileri tekrar çıktılar yola. Ben de 47 yaşında ilk defa tek kişilik bir oyun oynuyorum. Mehmet Birkiye hoca sağ olsun o yönetti. Levent Tülek yazdı bu oyunu. Mehmet hoca yönetmeseydi böyle bir şeyi dener miydim bilmiyorum. Benim için de ilkleri barındıran bir iş bu. Ülkenin genelinde oynama hissi garip, biraz önce dediğim gibi tepeden tırnağa heyecan.

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Askıda bilet ile imkanı olmayan sanatseverlerin sanatla bir araya gelmesi için kampanya yürütmek istediklerini vurgulayan Şakrak, şunları söyledi:

"Gayret gerektiriyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim çok çalışmamız, üretmemiz gerekiyor. İnsanların da gelip bizi izlemeleri gerekiyor. Tabi ki bir sürü etken var bu işin içinde ülkenin ekonomik şartları var, yaşam kolay değil dünyanın genelinde yaşam kolay değil artık. Dolayısıyla hep beraber herkesin elini taşın altına koyup bütün piyasaları hareketlendirmesi gerekiyor. Başka işlerin de piyasalarını hareketlendirmemiz gerekiyor. Mahalle bakkalından alışveriş yapmak gibi bir şey bu. Büyük laflar edilemez bu ekonomik şartlarda. Gelip herkes tiyatroyu izlemeli demeyi çok isterdim. Hayal olarak çok isterdim böyle bir çıkış yapmayı isterdim yerinde seyredin gibi. Ama rakamlar, fiyatlar ortada ama olabiliyorsa yapabilen herkes izlemeli. Askıda bilet gibi bir şey hayal ediyoruz. Bunu yapan arkadaşlarımız var başka tiyatrolarda bizim icadımız değil. Ama biz de o hikayeye gireceğiz imkanı olanlar, imkanı olmayanlara destek olup sanatla iç içe gelsinler oyunları izlesinler diye elimizden geleni yapacağız. Ankara'da olduğum için çok mutluyum, heyecanlıyım."