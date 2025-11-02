Bulgaristan'da 17 Yıl Sonra Bulunan Adam - Son Dakika
Bulgaristan'da 17 Yıl Sonra Bulunan Adam

Bulgaristan'da 17 Yıl Sonra Bulunan Adam
02.11.2025 21:18
12 yıldır ölü sayılan kişi, Pirin Dağı'nda izinsiz kamp yaparken bulundu, kimliği tespit edildi.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Pirin Dağı'nda bulunan Milli Park Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildi.

17 YIL ÖNCE KAYBOLDU, 12 YIL ÖNCE 'ÖLÜ' İLAN EDİLDİ

Yel basında yer alan haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağrıldı.

Bulgaristan'da 17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

"YILLARDIR DAĞDA YAŞAMIŞ"

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde yaşamış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi." dedi.

Bulgaristan'da 17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu

VAHŞİ HAYVANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip. Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hukuk, Doğa, Son Dakika

Bulgaristan'da 17 Yıl Sonra Bulunan Adam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bulgaristan'da 17 Yıl Sonra Bulunan Adam - Son Dakika
