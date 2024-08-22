Bulgaristan'da geçici Başbakan görevlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da geçici Başbakan görevlendirildi

Bulgaristan\'da geçici Başbakan görevlendirildi

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçici Başbakan Dimitar Glavçev'i yeni geçici kabineyi kurmakla görevlendirdi. Yeni hükümetin ana görevi adil ve şeffaf seçimler düzenlemek olacak.

22.08.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, "Yeni geçici hükümetin ana görevi, adil, dürüst, şeffaf seçimler düzenlemek ve bu seçimlerde yapılabilecek her türlü hileyi önlemek olacaktır. Hükümetinizin çalışmalarının önceliği bu olsun." dedi.

Radev, "Seçimlerde yapılabilecek 'oy alışverişleri' ve diğer yolsuzlukların önünün kesilmesi gerek." ifadesini kullanarak, Glavçev'e geçici kabine oluşturması için 26 Ağustos'a kadar süre verdi.

Cumhurbaşkanı Radev, Glaçev'in kuracağı hükümetin onay alması durumunda, yeni erken genel seçimin 27 Ekim'de yapılabileceğini söyledi.

Radev, geçici başbakan adayı olarak gösterdiği Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Gınçarova-Kojareva'nın sunduğu kabine taslağını onaylamamıştı.

Bulgaristan seçmenleri, siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet kurulamaması üzerine, son 3 yılda 7. kez erken seçim için sandık başına gidecek.

Son seçimde yüzde 34 olan katılımın, yeni seçimde daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Hükümet, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da geçici Başbakan görevlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da geçici Başbakan görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement