Bulgaristan'da Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı

Bulgaristan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Müslümanlar, başkent Sofya ve diğer kentlerde bayram namazını kıldı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bayram mesajında manevi yücelme ve bağışlama arayışının insanlık için yeni bir güç olacağına inandığını belirtti. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ise Ramazan ayından sonra da iyilik yapmaya devam edeceklerini ve dua etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

10.04.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Başkent Sofya'da Banya Başi Camisi sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazına gelen vatandaşlarla doldu. Cemaatin büyük bölümü, namazını cami önündeki kaldırımda kılmak zorunda kaldı.

Cemaati, ülkedeki Türk toplumunun yanı sıra çok farklı milletlerden Müslümanlar oluşturdu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yayımladığı bayram mesajında, "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağına umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Radev, Müslüman inancının temsilcilerine sağlık, anlayış ve refah diledi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Ulusal Televizyonundan (BNT) yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ramazandan ayrılıyoruz ama Allahü Teala'dan ayrılmıyoruz yani bu aydan sonra da iyilik yapmaya devam edeceğiz. Dahası, Kutsal Ay öncesinden daha aktif olacağız çünkü maneviyatın yükü şimdi daha güçlü. Bugünlerde, dünyanın çektiği acılar ve vatanımızın felaketlerden korunması için Yüce Allah'a dua etmek herkesin görevidir. Herkesin yapabileceği ve yapması gereken en az şey budur."

Sofya'nın yanı sıra Kırcaali, Hasköy, Razgrad, Şumnu ve Yeni Pazar gibi kentlerde Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde de cemaat, cami ve ibadet yerlerine akın etti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Cemaat, Cami, Kültür, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de cami imamı çocuklara Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı
    11:24 Kayseri'de cami imamı çocuklara Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı

    Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'de imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi.

  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı
    11:22 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle yapılan yardım kampanyası ve çocuklarla yapılan özel maçlara değinildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli tren seti hizmete girecek
    11:20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli tren seti hizmete girecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.

  • Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek
    11:20 Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.

  • Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı
    11:19 Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı

    Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

  • Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
    11:19 Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.


11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
10:21 Görüntüler büyük ses getirdi ABD’nin en zengin şehri fuhuş batağında Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında
09:54 Ulusal seviyede aranan PKK’lı terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 11:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement