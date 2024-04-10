Bulgaristan'da Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı

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Bulgaristan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Başkent Sofya'da Banya Başi Camisi sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazına gelen vatandaşlarla doldu. Cemaatin büyük bölümü, namazını cami önündeki kaldırımda kılmak zorunda kaldı.

Cemaati, ülkedeki Türk toplumunun yanı sıra çok farklı milletlerden Müslümanlar oluşturdu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yayımladığı bayram mesajında, "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağına umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Radev, Müslüman inancının temsilcilerine sağlık, anlayış ve refah diledi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Ulusal Televizyonundan (BNT) yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ramazandan ayrılıyoruz ama Allahü Teala'dan ayrılmıyoruz yani bu aydan sonra da iyilik yapmaya devam edeceğiz. Dahası, Kutsal Ay öncesinden daha aktif olacağız çünkü maneviyatın yükü şimdi daha güçlü. Bugünlerde, dünyanın çektiği acılar ve vatanımızın felaketlerden korunması için Yüce Allah'a dua etmek herkesin görevidir. Herkesin yapabileceği ve yapması gereken en az şey budur."

Sofya'nın yanı sıra Kırcaali, Hasköy, Razgrad, Şumnu ve Yeni Pazar gibi kentlerde Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde de cemaat, cami ve ibadet yerlerine akın etti.