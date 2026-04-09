Bulgaristan'da Seçim Öncesi Hukuka Aykırı Faaliyetler

09.04.2026 20:51
İçişleri Bakanı Dechev, seçim sürecini etkilemeye çalışan kamu görevlilerini açıkladı.

Bulgaristan'da İçişleri Bakanı Emil Dechev, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde bazı kamu görevlilerinin, seçim sürecini hukuka aykırı şekilde etkilemeye çalıştığını söyledi.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Rusçuk kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dechev, Bulgaristan'ın kuzeybatısında bir belediye başkanının, vakıf tarafından sağlanan sosyal yardımları dağıtırken zarfların içine seçimlere katılan siyasi partiye ait broşürler koyduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diğer bir olayda ise sınır kentlerinden birinde belediye başkan yardımcısının, bir kişiye oy satın alma faaliyetlerine katılması için teklif sunduğunu ifade eden Dechev, İçişleri Bakanlığının suç işleyenlere karşı görev ve ünvan ayrımı yapmaksızın tavizsiz olacağını vurguladı.

Dechev, ayrıca milletvekili adayı olan bir belediye başkanıyla ilgili şikayet dosyasının savcılığa gönderildiğini ifade ederek, "Yasa önünde herkes eşittir." dedi.

Yeni oy satın alma yöntemlerinin de ortaya çıktığını belirten Dechev, bu yöntemler arasında kuaför salonlarının kullanılması ve reşit olmuş öğrencilerin hedef alınmasının yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

