Bulgaristan'da Yangınlar Artıyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da Yangınlar Artıyor

15.07.2026 20:08
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Bulgaristan'da yazın başlamasıyla yangın vakaları artarken, yeni ekipmanlar da devreye alınıyor.

Bulgaristan'da yaz mevsiminin başlamasıyla yangın vakalarında artış yaşandığı bildirildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Aleksandar Dzhartov, Kazanlak kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde itfaiye ekiplerinin günde ortalama 100 ila 150 acil çağrıya müdahale ettiğini belirterek, "Yaz mevsiminin başından itibaren yangın sayısında artış kaydediliyor." diye konuştu.

Bu yaz sezonunda kullanılmak üzere Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait 6 helikopterin yangınla mücadele çalışmalarına tahsis edildiğini aktaran Dzhartov, itfaiye teşkilatının yakın zamanda orman yangınlarının izlenmesi için 84 insansız hava aracına (İHA) sahip olacağını belirtti.

Dzhartov, yeni ekipmanların yangınların daha hızlı belirlenmesine ve müdahale için gerekli ekip ile araçların planlanmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Yangının parametrelerini anlamamız son derece önemli. Bu nedenle dronlar hayati önem taşıyor. Teslim edilecek diğer ekipmanlar arasında yangın söndürücüler, motorlu testereler ve yüksek basınçlı yangın söndürme sistemleriyle donatılmış kamyonetler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sıcak saatlerde açık alanda ateş ve kuru ot yakmamaları çağrısında bulunan Dzhartov, "Ağır orman yangınlarıyla mücadelede tek başına yeterli olacak bir yöntem bulunmuyor. Etkili sonuç için farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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