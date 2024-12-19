Bulgaristan NATO'ya Destek Verdi - Son Dakika
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Bulgaristan NATO'ya Destek Verdi

Bulgaristan Dışişleri Bakanı, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Gücü'ne desteğini açıkladı.

19.12.2024 22:17
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Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Kondov, "Bulgaristan, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Gücüne tam destek veriyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO askeri personelinin oluşturduğu çok uluslu askeri birliğin konuşlandırıldığı Bulgaristan'daki Novo Selo Çok Uluslu Muharebe Grubu'nu ziyaret etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Kondov, ziyaretin ardından Rutte ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kondov, burada yaptığı konuşmada, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyaretini, Çok Uluslu Muharebe Grubu'nun güvenliğe sağladığı katkıyı takdir olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Muharebe Grubu'nu, Washington Anlaşması'nın 5'inci maddesinin aktive edilmesi durumunda NATO topraklarını savunma hazırlığına katkı olarak gördüklerini belirten Kondov, "Bulgaristan, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Gücüne tam destek veriyor." diye konuştu.

Kondov, Bulgaristan'ın, kendi askeri gücü ile kendi topraklarını savunamadığını ve bu nedenle NATO üyeliğine katıldığını ifade etti.

Bulgar ordusunun modernizasyon çabalarını Rutte'ye tanıttıklarını belirten Kondov, Bulgaristan'ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini savunma alanına aktardığını ancak bu payı artıracağını bildirdi.

Savunma Bakanı Zapryanov ise Bulgaristan'ın savunmasının NATO'nun kolektif savunması ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

Zapryanov, "Bulgaristan kendi topraklarını kendi güçleriyle savunamaz ve bu nedenle NATO üyesidir ve kolektif savunmaya güvenmekte ve katkıda bulunmaktadır. Bunu yapabilmek için de modern silahlı kuvvetlere, iyi bir kadroya ve personele sahip olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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