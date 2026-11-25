Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ EMNİYETTE SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Özkan, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.