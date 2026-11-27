İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer dört şüpheliden biri tutuklanırken, üçü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 139'a yükseldi.

KEMAL AKKAYA SERBEST BIRAKILDI

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında 24 Kasım Salı günü beş şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifade veren Akkaya serbest bırakılırken, diğer şüphelilerden biri tutuklandı, üçü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

SPK LİSANSLARINI İPTAL ETMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Graintürk Holding (GRTHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerin ardından Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul, söz konusu kişilerin tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal ederken, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına da karar vermişti. Akkaya daha önce de iki kez gözaltına alınmıştı.

TUTUKLU SAYISI 139'A YÜKSELDİ

Eylül ayının ortalarında hız kazanan fon soruşturmasında şüpheli sayısı 638'e ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşam yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşen son tutuklamayla birlikte, 27 Kasım itibarıyla dosya kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 139'a yükseldi.

İDDİANAME HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Soruşturmanın ana omurgasının tamamlandığını ve iddianame yazım aşamasına geçildiğini belirten Bakan Gürlek, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda yeni isimlerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın derinleştirileceğini söyledi.

Gürlek, "Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.