Burdur'da Üçüncü Kreş Protokolü İmzalandı

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile iş insanı Ömer Kıymaz, kente kazandırılacak üçüncü kreş için başkanlık makamında protokol imzaladı.

Başkan Ercengiz ve iş insanı Kıymaz, Şirinevler Mahallesi'nde inşa edilecek yeni kreş için protokol imzaladı. 2026-2027 eğitim dönemine yetiştirilmesi hedeflenen kreş; Şirinevler, Bozkurt, Aydınlıkevler ve Menderes mahallelerindeki ailelere hizmet verecek.

Protokol töreni sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Bugün yine hayırlı bir işe daha imza attık. Daha önce de duyurduğumuz üzere iş insanı ve müteahhit Ömer Kıymaz Bey ile Burdur Belediyesi Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Şirinevler Mahallemizde yapılacak kreş için bir protokol imzalamıştık. Bugün ise bu protokolün yer teslimi ve yapım sürecinin başlamasını sağlayacak son imzalarını attık. Bizler çocuklara yapılan hizmetin en değerli hizmetlerden biri olduğuna inanıyoruz. Çünkü bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırım, çocuklarımızdır. Bu anlayışla 3-6 yaş arasındaki evlatlarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman personelimiz, idarecilerimiz ve belediyemizin güvencesiyle çocuklarımızın en iyi eğitim ortamında yarınlara hazırlanması için gayret gösteriyoruz."

Yapılacak olan kreşimiz, Ömer Bey'in kıymetli evlatları Selvinaz ve Kerem Asil Kıymaz'ın adını taşıyacak. İnşallah bu kreş, Selvinaz ve Kerem Asil gibi nice evladımızın yetişmesine katkı sağlayacak. Hedefimiz, kreşimizi 2026-2027 eğitim dönemine yetiştirerek çocuklarımızın hizmetine sunmak. Bu kreşimizden Şirinevler Mahallemizin yanı sıra Bozkurt, Aydınlıkevler ve Menderes mahallelerimizde yaşayan ailelerimiz de yararlanabilecek. Çocuklarımıza yapılan her hizmetin çok kıymetli olduğuna inanıyor, bu güzel yatırımın Burdur'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."