Burdur Belediye Başkanı Çorba İkramında Bulundu

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Halk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çorba ikram etti.

Başkan Ercengiz, esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Ercengiz, dağıtıma ilişkin şunları söyledi:

"Burdurumuzun en büyük pazarı Salı Pazarı'mızda, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Kadın Kollarımız ve İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimizin desteği ile vatandaşlarımıza, Salı Pazarı'mızda geleneksel hale getirdiğimiz, bu soğuk kış gününde içleri ısıtacak çorbamızı dağıttık. Amacımız; dayanışmayı büyütmek, bir arada olduğumuzu hissettirmek. Elbette sabah erken saatlerde Salı Pazarı'na gelen esnafımızın, üreticimizin sıcak bir çorba içerek içini ısıttığında Burdur'un güzelliklerini daha iyi daha çok hissetmesini sağlamak istiyoruz. Bugün burada bu geleneğimizi bir kez daha gerçekleştirdik. Çorbamıza ortak olan, kazanımızdan hep birlikte çorba içen vatandaşımıza, esnafımıza, üreticilerimize ve herkese teşekkür ederiz."