Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İlkokul Öğrencilerinin Sorularını Yanıtladı
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İlkokul Öğrencilerinin Sorularını Yanıtladı

18.02.2026 12:19  Güncelleme: 13:09
Hayat Bilgisi dersinde “Yerel Yönetimler” konusunu işleyen Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu öğrencileri, Burdur Belediyesi hizmet binasını ziyaret ederek yerel yönetimlerin işleyişini yerinde gördü. Küçük öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e de merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 2/B öğrencileri, Ercengiz ile bir araya gelerek merak ettikleri soruları doğrudan kendisine yöneltti. Ziyarette belediye hizmetleri, içme suyu çalışmaları, AVM projeleri ve park düzenlemeleri gibi konular gündeme geldi. Ercengiz, öğrencilerin sorularını dikkatle yanıtlayarak yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ercengiz, şunları söyledi:

"Güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür"

"Çocuklarımızın umutla yarınlara bakabildiği, hayallerini özgürce kurup gerçekleştirebildiği bir kent için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıkla çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Hepimizin hayatında iz bırakan bir öğretmeni vardır; bugün bulunduğumuz noktada onların emeği ve katkısı asla yadsınamaz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözü rehberimizdir. Bu anlayışla görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyor; çocuklarımıza güveniyor ve yürekten inanıyoruz. Onlar bizim en kıymetli varlıklarımız, yarınlarımızın teminatı. Sevgili çocuklar yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun."

