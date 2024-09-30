Burdur Belediye Başkanı\'ndan Vali\'ye Ziyaret

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Tülay Baydar Bilgihan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Ercengiz, "İlimizde göreve başlayan Sayın Tülay Baydar Bilgihan Valimizi makamında ziyaret ederek kentimiz hakkında bilgi verdik. Kendilerine ve ilimize bir kez daha hayırlı olması dileklerimizi ilettik. Batı Akdeniz'in incisi Burdur'umuzun ilk kadın valisi olarak hizmet edecek olan valimize başarılar diliyoruz" dedi