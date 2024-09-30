Burdur Belediyesi 179 Bin Çiçek Üretti

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerini kendi yetiştiriyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Seramızda kış sezonu için tam 179 bin çiçek üretimi gerçekleştirdik. Daha güzel, daha yeşil ve rengarenk bir Burdur için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen çiçekler, ekime hazır hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz çiçeklerimizi özenle toprakla buluşturuyor, parklarımızı, refüjlerimizi ve kavşaklarımızı renk cümbüşüne dönüştürüyoruz. Seramızda kış sezonu için tam 179 bin çiçek üretimi gerçekleştirdik. Daha güzel, daha yeşil ve rengarenk bir Burdur için durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.