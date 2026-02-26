Burdur Belediyesi'nden Fırın ve Lokantalarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediyesi'nden Fırın ve Lokantalarda Ramazan Denetimi

26.02.2026 15:57  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayında vatandaşların hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın, pastane ve lokantalarda denetimleri artırdı. Ekipler, işletmelerin temizlik standartlarını, kişisel hijyen kurallarını ve ürünlerin saklama koşullarını titizlikle kontrol etti.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kentteki fırın, pastane ve lokantalarda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Burdur Zabıtası, ramazan ayı dolayısıyla kentte gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini titizlikle inceleyen ekiplerimiz; işletmelerin temizlik standartlarını, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumunu ve ürünlerin saklama koşullarını detaylı şekilde kontrol etti. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca gramaj kontrolleri yapılarak satışa sunulan ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğu denetlendi. Lokanta ve restoranlarda yapılan incelemelerde ise iş yerleri ve kullanılan ürünler büyük bir hassasiyetle kontrol edildi. Ekiplerimiz; gıda uygunluğu, hijyen şartları, menü ve fiyat etiketleri, mutfak temizliği, raf ve tezgah düzeni ile işletme ruhsatı ve vergi levhası gibi unsurları tek tek gözden geçirdi. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gıda tüketimi yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerine devam edecektir. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman ön plandadır."

Kaynak: ANKA

Burdur Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Fırın ve Lokantalarda Ramazan Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:27:03. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur Belediyesi'nden Fırın ve Lokantalarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.