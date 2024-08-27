Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları İddialarını Yalanladı

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kentteki sokak hayvanlarının usulsüz şekilde toplandığına ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Belediyemize iletilen şikayetler doğrultusunda, Burç Mahallesi Gazi Parkı civarında başıboş hayvanların toplanması talep edilmiştir. Bu talep değerlendirildikten sonra, ekiplerimiz şikayet bölgesine giderek bir adet köpeği insani koşullarda almış ve Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'mize güvenli bir şekilde ulaştırmıştır" denildi.

Burdur Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Burç Mahallesi Gazi Parkı çevresinde sokak hayvanlarının usulsüz şekilde toplandığına ilişkin sosyal medyada kendine yer bulan iddialara yanıt verildi. Belediye'nin açıklaması şöyle:

"5199 sayılı Kanun çerçevesinde, Belediyemize yapılan sözlü, yazılı ve CİMER üzerinden iletilen şikayetler doğrultusunda, Burç Mahallesi Gazi Parkı civarında başıboş hayvanların toplanması talep edilmiştir. Bu talep değerlendirildikten sonra, ekiplerimiz şikayet bölgesine giderek bir adet köpeği insani koşullarda almış ve Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'mize güvenli bir şekilde ulaştırmıştır. Hayvansever bir vatandaşımız, Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'mize gelerek Burç Mahallesi'nden alınan sokak hayvanını sahiplenmek istemiştir. Gerekli kontrolleri yapılan hayvan kendisine belge karşılığında teslim edilmiştir. Yanıltıcı haber ve sosyal medya paylaşımlarının dikkate alınmamasını halkımızdan rica ediyoruz."