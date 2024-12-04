Burdur'da 12. Kitap Fuarı 7 Aralık'ta Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da 12. Kitap Fuarı 7 Aralık'ta Açılıyor

Burdur Belediyesi, 7-15 Aralık tarihleri arasında 12. Kitap Fuarı'nı düzenliyor. Fuar, ünlü yazarları ve sanatçıları bir araya getirerek okuyucularla buluşturacak.

04.12.2024 10:34  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR)- Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Kitap Fuarı, 7 Aralık'ta Belediye Konferans ve Sergi Salonunda açılıyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Kitap Fuarı 7 Aralık'ta başlıyor. 7'den 70'e tüm kitapseverlere hitap edecek olan fuarda bu yıl aralarında Türker Akıncı, Oytun Erbaş, Ercan Kesal, Cemil Kılıç, Alişan Kapaklıkaya, Yoshinori Moriwaki, Erdal Erzincan, Saygı Öztürk, Hayati İnanç gibi isimler fuara katılacak. Ayrıca, müzikseverler için Erdal Erzincan ve Kıymet Erzincan konser ve söyleşi gerçekleştirecek. Yerel yazarların da katılacağı fuar, kültür ve edebiyat dünyasına katkı sağlayacak.

"Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum"

Kitap fuarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bu yıl 12'nci kez düzenleyeceğimiz kitap fuarımızda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve kitap sevgisini benimsemiş tüm vatandaşlarımızı edebiyatla buluşturacağız. Herkesin ilgiyle katılacağı bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

7 Aralık Cumartesi günü açılışı yapılacak olan 12'nci Kitap Fuarı 15 Aralık Pazar gününe kadar 10.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

Burdur Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Belediye, Kültür, Güncel, Aralık, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 12. Kitap Fuarı 7 Aralık'ta Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da 12. Kitap Fuarı 7 Aralık'ta Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.