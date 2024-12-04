Burdur'da 12. Kitap Fuarı 7 Aralık'ta Açılıyor

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Kitap Fuarı, 7 Aralık'ta Belediye Konferans ve Sergi Salonunda açılıyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Kitap Fuarı 7 Aralık'ta başlıyor. 7'den 70'e tüm kitapseverlere hitap edecek olan fuarda bu yıl aralarında Türker Akıncı, Oytun Erbaş, Ercan Kesal, Cemil Kılıç, Alişan Kapaklıkaya, Yoshinori Moriwaki, Erdal Erzincan, Saygı Öztürk, Hayati İnanç gibi isimler fuara katılacak. Ayrıca, müzikseverler için Erdal Erzincan ve Kıymet Erzincan konser ve söyleşi gerçekleştirecek. Yerel yazarların da katılacağı fuar, kültür ve edebiyat dünyasına katkı sağlayacak.

"Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum"

Kitap fuarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bu yıl 12'nci kez düzenleyeceğimiz kitap fuarımızda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve kitap sevgisini benimsemiş tüm vatandaşlarımızı edebiyatla buluşturacağız. Herkesin ilgiyle katılacağı bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi, kitaplarla ve değerli yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

7 Aralık Cumartesi günü açılışı yapılacak olan 12'nci Kitap Fuarı 15 Aralık Pazar gününe kadar 10.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.