Burdur'da 51 Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Burdur'da 51 Sanığın Yargılanması Başladı

13.07.2026 16:01
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Burdur'da, eski ve mevcut belediye meclisi üyeleriyle 51 sanık, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanıyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ile eski ve mevcut belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 51 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına bazı sanıklar, taraf avukatları ve müşteki Baki Varol katıldı. Mazeret bildiren Başkan Ercengiz ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, suç tarihleri dikkate alınarak zamanaşımı yönünden değerlendirme yapılması için Akkaya ile 22 eski belediye meclisi üyesinin dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Yeni bilirkişi raporunun hazırlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Olay

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Burdur Belediyesinde 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddia edilmişti.

Soruşturmanın, Bahçelievler Mahallesi'nde Baki Varol'a ait yaklaşık 30 dönümlük araziye yönelik imar uygulamalarında ayrımcılık yapıldığı şikayeti üzerine başlatıldığı belirtilen iddianamede, Varol'un bölgede bazı parseller için 5 kat ve 1,25 emsal hakkı tanınırken kendi taşınmazları için 3 kat ve 0,90 emsal verildiğini, bu nedenle mağdur edildiğini öne sürdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, belediye meclis üyeleri ile bazı teknik personelin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağladıkları, kamu zararına neden oldukları ve bu nedenle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerinin değerlendirildiği ifade edilmişti.

Bazı şüpheliler yönünden ise eylemlerin birden fazla kez gerçekleştiği gerekçesiyle "zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması talep edilmişti.

İddianamede, aralarında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da olduğu 51 sanık için 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 51 Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

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