Burdur'da abartı egzozlu motosikletler otoparka çekildi, sürücülere para cezası kesildi

Burdur'da abartı egzozlu motosikletler otoparka çekildi, sürücülere para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Mevzuata aykırı egzoz tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı, motosikletler otoparka çekildi; denetimler aralıksız sürecek.
BURDUR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartı egzoz kullanan motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde, mevzuata aykırı abartı egzoz kullandığı belirlenen motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanırken, motosikletler otoparka çekildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi kapsamında yasak olan abartı egzoz kullandığı tespit edilen motosikletler kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı, motosikletler ise otoparka çekildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: DHA
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