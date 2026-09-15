Burdur'da Ahilik Haftası'nda Vali Bilgihan'dan 'Yılın Ahisi'ne cübbe - Son Dakika
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Burdur'da Ahilik Haftası'nda Vali Bilgihan'dan 'Yılın Ahisi'ne cübbe

Burdur\'da Ahilik Haftası\'nda Vali Bilgihan\'dan \'Yılın Ahisi\'ne cübbe
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Burdur'da Ahilik Haftası kapsamında Bedesten Çarşısı'nda düzenlenen programda Vali Tülay Baydar Bilgihan, ahiliğin kardeşlik ve meslek ahlakını esas alan köklü bir gelenek olduğunu söyledi. Programda "Yılın Ahisi" seçilen dördüncü kuşak ceviz ezmesi üreticisi Orhan Leblebici'ye cübbesi giydirilerek plaketi takdim edildi.

Burdur'da, Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Bedesten Çarşısı'ndaki programda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri sundu.

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yüzyıllara meydan okuyarak günümüze ulaşan ahilik kültürünün, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, saygı ve meslek ahlakını esas alan güçlü bir gelenek olduğunu söyledi.

Ahiliğin "eline, beline, diline sahip ol" anlayışıyla günümüzde de etik değerlerin önemli bir karşılığı olduğunu ifade eden Bilgihan, bu köklü mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise ahiliğin yalnızca bir meslek teşkilatı olmadığını, dürüstlüğü, alın terini, emeğe olan saygıyı, dayanışmayı ve komşuluk hukukunu kapsayan önemli bir ahlak kültürü olduğunu belirtti.

Programda, "Yılın Ahisi" seçilen dördüncü kuşak ceviz ezmesi üreticisi Orhan Leblebici'ye Vali Bilgihan tarafından cübbesi giydirilerek plaketi takdim edildi.

Ayrıca yılın örnek esnafı, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Program, ahilik geleneğinin önemli sembollerinden "Şed Kuşanma Töreni" ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Ahilik Haftası'nda Vali Bilgihan'dan 'Yılın Ahisi'ne cübbe - Son Dakika

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