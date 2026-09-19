Burdur\'da bilinmeyen nedenle çıkan ev yangınında iki oda hasar gördü

Burdur'da bilinmeyen nedenle çıkan ev yangınında iki oda hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Necatibey Mahallesi Düzlük Caddesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin iki odası hasar gördü.
Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Necatibey Mahallesi Düzlük Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin iki odasında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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