Burdur Belediyesi'nden İstasyon Caddesi'ndeki Kızılçamların Kesimine İlişkin Açıklama - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden İstasyon Caddesi'ndeki Kızılçamların Kesimine İlişkin Açıklama

01.07.2026 14:33  Güncelleme: 15:40
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Burdur Belediyesi, Burç Mahallesi'nde biyolojik ömrünü tamamlayan ve can-mal güvenliği riski oluşturan 5 kızılçam ağacının kesileceğini, yerine kentin iklimine uygun yeni ağaçlar dikileceğini açıkladı.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki refüjde bulunan 5 kızılçamın, uzman raporları doğrultusunda biyolojik ömrünü tamamladığı ve can-mal güvenliği riski oluşturduğu gerekçesiyle kesileceğini, yerine ise Burdur'un iklimine uygun yeni ağaçlar dikileceğini açıkladı.

Burdur Belediyesi, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'nde biyolojik ömrünü tamamladığı ve can-mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen 5 kızılçam ağacının 4 Temmuz Cumartesi günü kesileceğini, yerine ise 5 Temmuz Pazar günü kentin iklimine uygun yeni ağaçlar dikileceğini duyurdu.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde park, refüj ve yeşil alanlarda bulunan kızılçam türü ağaçlarda 2014 yılından bu yana kuruma vakaları gözlemlenmektedir. Burç Mahallesi İstasyon Caddesi refüjünde bulunan çam ağaçları üzerinde; Burdur Belediyesi teknik personeli, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak inceleme ve değerlendirme sonucunda ağaçlarda Tomicus destruens (Akdeniz çam kabuk böceği), Tomicus minor (Küçük orman bahçıvanı), Orthotomicus erosus (Akdeniz çam kabuk böceği), Ips sexdentatus (On iki dişli çam kabuk böceği) ve Marchalina hellenica (Çam pamuklu koşnili) zararlılarının bulunduğu tespit edilmiştir."

"YERİNE KENT İKLİME UYGUN AĞAÇ DİKİLECEK"

Özellikle çam pamuklu koşnili zararlısının ağaç dallarında yoğun şekilde görüldüğü, bunun sonucunda bazı ağaçların tamamen, bazılarının ise dallarının kuruduğu belirlenmiştir. Yapılan teknik incelemelerde ağaçların büyüme yetisini kaybettiği, tepe formlarının bozulduğu ve yoğun kozalak oluşumundan da anlaşılacağı üzere biyolojik ömürlerinin sonuna ulaştığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda sorumluluk alanımız içerisinde bulunan Burç Mahallesi İstasyon Caddesi (Valilik önü mevkii) refüjünde yer alan biyolojik ömrünü tamamlamış 5 adet kızılçam ağacının, olumsuz hava koşullarında can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaması amacıyla gerekli yasal izinler alınmış olup, kesim işlemleri 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü üzülerek gerçekleştirilecektir.

Kesimi yapılan ağaçların yerine, Burdur'un iklim koşullarına uygun ve kent peyzajına katkı sağlayacak ağaç türleri belirlenmiş olup, yeni ağaçların dikimi 5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Yeşil alanlarımızın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla çalışmalarımız bilimsel veriler doğrultusunda titizlikle sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden İstasyon Caddesi'ndeki Kızılçamların Kesimine İlişkin Açıklama - Son Dakika

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