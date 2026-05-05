Burdur'da Enflasyona Güven Yok

05.05.2026 19:45
Burdur'da yurttaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmıyor, gerçek enflasyonun yüksek olduğunu savunuyor.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da yurttaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına inanmadıklarını ifade ettiler. Ramazan Zengin adlı yurttaş, "Bu enflasyon gerçek enflasyon değil. En az yüzde 60'ın üzerindedir gerçek enflasyon. Çünkü satılmayan mallarla değerlendiriliyor" görüşünü savundu.

TÜİK, geçen ay aylık enflasyonu yüzde 4,18, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,37 olarak hesapladı. Burdur'da emekliden öğrenciye, esnaftan yurttaşa kadar birçok kişi ise enflasyonun kurumun açıkladığının üzerinde olduğunu iddia etti.

Emekli öğretmen Nejdet Tekin, "TÜİK'in açıkladığı enflasyona inanmıyorum. Türkiye genelinde yüzde 300 enflasyon varken, yüzde 30 sırf memura, emekliye maaş hesaplasın diye açıklama yapıyor. Mümkün değil. Pazara gidiyorum, 2 bin lira kısarak aldığım masrafım. Pazar parası yetmiyor. Hele hele evim olmasa yandık" dedi.

"Rakamların önemi kalmadı"

Burdur'da üniversite eğitimi gören Adem Furkan Akbaba ile Ali Şaşmaz ise artan fiyatlara alıştıklarını belirterek, "Artışlar sürekli devam ediyor, artık alıştık. Açıkçası rakamların çok da bir önemi kalmadı. Gelire göre gider var. Gidere göre gelir oluyor. Sayılar önemsiz, iyi kötü yaşıyoruz. Öğrenci olduğumuz için gelirimiz, giderlerimizi pek karşılıyor diyemeyiz. Ama dengeleniyor iyi, kötü. Gelir gideri kolay kolay karşılamıyor ama bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerçek enflasyon daha yüksek"

Burdurlu Ramazan Zengin de açıklanan oranlara tepki göstererek, "Bu enflasyon gerçek enflasyon değil. En az yüzde 60'ın üzerindedir gerçek enflasyon. Çünkü satılmayan mallarla değerlendiriliyor. Geçerliliği olmayan ürünlerle hesaplanıyor. Hayır. En düşük emekli maaşıyla nasıl karşılayacağız ki?" diye konuştu.

Burdur'da terzilik yapan Ayşe Yılmaz ise, "Hayat berbat bir hayat. Zar zor geçiniyoruz. 4 tane çocuk var. Hem okuyoruz hem çocukları okutuyoruz. Gelirimle giderlerimi karşılayamıyorum. Kiralar, vergiler. Bu ay zaten sadece vergilerle uğraştık." dedi.

"Ay sonunu zor getiriyoruz"

Üniversite öğrencisi Salih Bostancıoğlu da ekonomik koşulların öğrenciler üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Genel olarak ekonomi kötü şu anda. Yani öğrenci olarak geçinmek çok zor. Onun dışında evden gelen parayla burada yemek içmek, geçinmek bizim için çok zor oluyor. Ay sonunu zor getiriyoruz. Öğrenci olarak daha da zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

