Burdur'da İstasyon Caddesi Yeni Ağaçlarla Yeşilleniyor - Son Dakika
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Burdur'da İstasyon Caddesi Yeni Ağaçlarla Yeşilleniyor

06.07.2026 09:29  Güncelleme: 10:18
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstasyon Caddesi'nde kabuk böceği nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan çam ağaçlarının yerine Galiçyal ve Beyaz Süs Armudu fidanlarının dikim çalışmalarını yerinde inceledi.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstasyon Caddesi'nde kabuk böceği nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan çam ağaçlarının yerine başlatılan yeni ağaç dikim çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ercengiz, İstasyon Caddesi'nde kabuk böceği nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan çam ağaçlarının yerine başlatılan yeni ağaç dikim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ercengiz yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstasyon Caddesi'nde birkaç gün önce sizlere de duyurduğumuz gibi, burada hasta olan ağaçlarımızı keseceğimizi ifade etmiştik. Ekonomik ömürlerini doldurmuş, daha da önemlisi kabuklu Akdeniz çam kabuk böceği zararlısına yakalanmış çam ağaçlarımızın hastalığı birbirlerine de bulaştırarak daha fazla ağacın yaşam ömrünü tamamlamasına neden olması bizleri maalesef üzdü. Ağaç kesmenin hiçbir zaman tarafı olmadık. Ancak kestiğimizden daha fazlasını her zaman yerine dikmeye çalıştık. İstasyon Caddesi'ni de bilindiği gibi 2015 yılında tek yönlü trafiğe kapatarak bir yürüyüş yolu ve sosyal yaşam alanı haline dönüştürmüştük. Buradaki yıpranan, yaşlanan ve bir yandan da hastalanan ağaçları değiştirmemiz gerekiyordu. Bugün Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle birlikte bir yandan hasta ağaçlarımızı kaldırırken, diğer yandan yeni ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Galiçyal ve Beyaz Süs Armudu ağaçlarını alanımıza dikiyoruz. Gerçekten güzel ağaçlar. Bulunduğu alanın peyzajına da önemli katkı sağlayacak. Arkadaşlarımız doğru bir seçim yaptı. İnşallah ağaçlarımız tutar ve İstasyon Caddesi'ne yakışan bu düzenlemeyi hep birlikte hayata geçirmiş oluruz. Tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarıma, özellikle de bu sıcak havada büyük özveriyle çalışan kadın çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Kültür Sanat, Belediye, Burdur, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da İstasyon Caddesi Yeni Ağaçlarla Yeşilleniyor - Son Dakika

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