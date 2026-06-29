Burdur'da alkollü sürücünün kazasında 5 yaralı

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.T., kullandığı 26 B 7382 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen Ş.T.'nin otomobiliyle M.Y. yönetimindeki 15 AEM 336 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle, M.Y.'nin otomobilindeki H.Y., M.Y. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis kontrolünde 1,76 promil alkollü olduğu belirlenen Ş.T.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin lira ceza uygulandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,