Burdur\'da Mermer Ocağında Kepçe Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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BURDUR'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında devrilen kepçenin altında kalan bakım görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi, kepçe operatörü Arif Ö. ise yaralandı.

Karamanlı Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bakım yapıldığı sırada bakım görevlisi Hasan Mavi, devrilen kepçenin altında kaldı. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Mavi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arif Ö. ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.