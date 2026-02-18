Burdur'da OSB Genişleme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da OSB Genişleme Çalışmaları

18.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret ve Sanayi Odası, 2'nci OSB alan genişletmesine hız verecek, yeni projeler üzerinde çalışacak.

BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile basın toplantısı düzenledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Keyik, "2026 yılında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarımıza hız vereceğiz, bunun yanı sıra Gölhisar, Çavdır ve çevresinin ortaklaşa kullanabileceği Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kentin batı ilçelerinde tarım, hayvancılık ve turizme yönelik çalışmaların devam edeceğine değinen Keyik, ara elaman yetiştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Keyik, ekimde yapılacak seçimde ekibi ile yeniden aday olacağını söyledi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Burdur, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da OSB Genişleme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım Galatasaray’ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:40:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Burdur'da OSB Genişleme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.