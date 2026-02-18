Burdur'da OSB Genişleme Çalışmaları

BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile basın toplantısı düzenledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Keyik, "2026 yılında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarımıza hız vereceğiz, bunun yanı sıra Gölhisar, Çavdır ve çevresinin ortaklaşa kullanabileceği Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kentin batı ilçelerinde tarım, hayvancılık ve turizme yönelik çalışmaların devam edeceğine değinen Keyik, ara elaman yetiştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Keyik, ekimde yapılacak seçimde ekibi ile yeniden aday olacağını söyledi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,