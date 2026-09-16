Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü Canan Taş yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü Canan Taş yaralandı

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Burdur-Antalya yolu Kurna köyü kavşağında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Canan Taş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş tedaviye alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya yolunun Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Canan Taş yönetimindeki 64 ADK 986 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Canan Taş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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