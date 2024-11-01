Burdur'da Restoranda Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Restoranda Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Burdur\'da Restoranda Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Alkollü restoranda husumet nedeniyle bir kişiyi öldüren zanlı Ramazan U. tutuklandı.

01.11.2024 19:16
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Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alkollü içecek satışı da yapılan Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki restoranda dün akşam yaşanan olayda, Ramazan U'nun (35) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi (42) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının, restoranın güvenlik kamerasınca kayda alındığı anlaşıldı.

Görüntülerde, saldırgan Ramazan U'nun yanında sırtı dönük oturan Mete'ye tabancayla defalarca ateş etmesi, müşterilerin restorandan dışarıya kaçması ve bir kişinin de saldırganı kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırması yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ramazan U, çelik yelek giydirilerek Burdur Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı ifadesinde, Mete'nin haraç aldığını, daha önce de 50 bin lira aldığını ve geri vermediğini iddia ederek olay günü de restoranda kendisine "Burada yiyip içeceğim hesabı da sen ödeyeceksin." dediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Dün saldırıda Ramazan U'nun tabancayla 6 el ateş ederek başından, omzundan ve göğsünden vurduğu Mete olay yerinde ölmüş, kaçan zanlı ise polislerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Restoranda Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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