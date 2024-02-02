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BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapatıyor - Son Dakika
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BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapatıyor

Burdur merkez Çendik ve Yarıköy köylerinde hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine, İl Hayvan Sağlığı Komisyonu hayvan giriş çıkışını yasakladı. Komisyon, ayrıca Burdur'daki hayvan pazarlarının da ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

02.02.2024 16:00
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BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarlarının kapanmasına karar verdi.

Burdur merkez Çendik ve Yarıköy köylerinde hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. İl Hayvan Sağlığı Komisyonu gerçekleştirdiği toplantıda kente hayvan giriş çıkışını yasakladı. Komisyon, Burdur'daki hayvan pazarlarının da ikinci duyuruya kadar kapanmasına karar verdi.

BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapatıyor
Kaynak: DHA

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Burdur, Hayvanlar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapatıyor - Son Dakika
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