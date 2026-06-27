Burdur\'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde Hasan Akay (41) ile Ali Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali Ç, Akay'ı sırtından tabancayla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.