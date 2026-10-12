Burdur\'da traktörle çarpışan otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiyece kurtarıldı

Burdur'da traktörle çarpışan otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkisinde römork bağlı traktörle otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da traktörle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı römork bağlı traktör, Burdur- Antalya kara yolu İnsuyu mevkisinde Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Fuat M, itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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