Burdur'da Yangın Sezonu Tatbikatı
Burdur'da Yangın Sezonu Tatbikatı

05.05.2026 18:13
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonu öncesi tatbikat düzenleyerek hazırlıklarını tamamladı.

BURDUR Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sezon hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın sezonu öncesi hazırlıklar kapsamında Şeker Plajı'nda tatbikat yapıldı. Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, yangın sezonu öncesinde tüm ekiplerin hazır hale getirildiğini belirterek, "Her türlü yangına karşı ekiplerimizin hazırlıklı olması için eğitim ve tatbikat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Burdur'da toplam 425 bin 645 hektar orman bulunuyor. Bu alanların 100 bin 438 hektarı birinci derece, 325 bin 207 hektarı ise ikinci derece yangına hassas bölgelerden oluşuyor. Orman yangınlarına müdahale kapsamında 29 arazöz, 5 su ikmal aracı, 29 öncü araç, 10 iş makinesi ve 508 personel görev yapıyor. Ayrıca il genelinde yangınlara müdahale için 91 su kaynağı (göl, gölet, baraj ve havuz) bulunuyor" dedi.

2025 yılında Burdur'da ormanlarda 15 yangın meydana geldiğini 1130 hektar alan zarar gördüğünü belirten Karataş, "Burdur Valiliği kararıyla, 1 Haziran – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler izne tabi olacak. Belirlenen mesire alanları ve kontrollü piknik alanları dışında ormanlara giriş yasaklanırken, bu alanlar dışında ateş yakmak, kamp yapmak ve izinsiz etkinlik düzenlemek de yasak kapsamında yer alıyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

