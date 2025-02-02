Burdur\'da Yaya Kazası: 73 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti

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Burdur'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaettin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı otomobil, Burdur- Ağlasun kara yolu Çine köyünde yolun karşısına geçen Ümmü Ceylan'a (73) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.

Hastane önüne gelen yaşlı kadının oğlu Ali Ceylan da gazetecilere, üzgün olduğunu dile getirerek başka canların yitirilmemesi için köylerinden geçen yola üst geçit yapılmasını yetkililerden talep ettiklerini söyledi.