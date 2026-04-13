Burdur'da Diyalizde Antifriz Skandalı: 3 Şüpheliye İddianame

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören 33 kişi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanarak farklı hastanelere sevk edildi. İki hasta hayatını kaybetti. Hazırlanan iddianamede, hastaların vücuduna diyaliz sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiği tespit edildi.

Savcılık, elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C. ve taşıyıcı şirket makine mühendisi Y.A. hakkında 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme' ve 'Taksirle Yaralama' suçlarından yargılanma talebinde bulundu. Bilirkişi raporunda, olayın antifrizli suyun varlığı, by-pass hattındaki vananın açık unutulması ve hidrofor sistemine müdahale edilmemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

İddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi. Diğer ölümler için ise 'ek kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.