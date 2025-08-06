Burdur Meclisinde Gergin Anlar

Burdur Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Belediye meclisi, Başkan Ali Orkun Ercengiz başkanlığında toplandı.

Başkan Ercengiz, toplantıda AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın kentteki TOKİ konutları tartışmalarına yönelik açıklamalarına cevap vermek istediğini belirtti.

Bu sırada AK Parti'li meclis üyesi Fatıma Küçükkaplan, açıklamaların mecliste yapılmasının uygun olmadığını belirterek, açıklamanın sürmesi halinde toplantıda kalmayacağını söyledi.

Bu sırada CHP Grup Sözcüsü Ali Say ve AK Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Büyükkeleş arasında da tartışma başlayınca meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından Ercengiz, oturuma ara verdi.

Meclis toplantısının aranın ardından yapılan ikinci oturumuna AK Parti'li meclis üyeleri katılmadı.

Toplantı gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, belediyenin karşısında yaptığı açıklamada, toplantı öncesinde grup sözcüleri Hüseyin Büyükkeleş'e parmak sallandığını, tehdit edildiğini ileri sürdü.

Özboyacı, "Toplantı başladıktan sonra da meclis üyemiz Fatıma Küçükkaplan hakarete uğradı ve zabıta zoruyla meclisten çıkarıldı. Bu nedenle meclis üyelerimiz toplantı salonunu terk etti. Meclis üyelerimizin üstüne yüründü. Can güvenliği olmadığı için üyelerimiz toplantıya iştirak etmedi. Bu yaşananlar son derece yakışıksız oldu." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Kadir Koç da başkan Ercengiz'in 11 yıldır kente hizmet verdiğini belirtti.

Koç, çekişmeler ve iç politikalardan bağımsız olarak dini, cinsi, mezhebi, partisi ne olursa olsun halka hizmet ettiklerini söyledi.