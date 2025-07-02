Burdur Valisi Yangınlara Karşı Uyardı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Yetkili makamlarca izin verilen mesire alanları dışında ateş yakmamalı, sigara izmaritlerini ve yangınlara sebep olabilecek atıkları doğada bırakmamalıyız." dedi.

Bilgihan, Valilik bahçesinde yapılan "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda, yükselen hava sıcaklığı nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları meydana geldiğini söyledi.

Yangınların, mal ve can kayıplarının yaşanmasına neden olmasının yanı sıra yaralanma ve hastalıklara yol açtığını vurgulayan Bilgihan, yangınların aynı zamanda doğal yaşam ve çevre üzerine de olumsuz etki yaptığını ifade etti.

Yangınların yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Bilgihan, "Bizler de gelecek nesillere devredilecek emanetimiz olan ormanlarımızın zarar görmemesi adına, yetkili makamlarca izin verilen mesire alanları dışında ateş yakmamalı, sigara izmaritlerini ve yangınlara sebep olabilecek atıkları doğada bırakmamalıyız." dedi.

Bilgihan ayrıca, Burdur'da geçen yılın haziran ayına göre olaylarda yüzde 2 azalma olduğunu, aranan 57 zanlının tutuklandığını ifade etti.

Vali Bilgihan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde, ?uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 4, kullanmak ve diğer suçlardan 21 olmak üzere toplam 25 olayın meydana geldiğini, olaylarda 8 şüphelinin gözaltına alındığını ve 3 zanlının tutuklandığını kaydetti.