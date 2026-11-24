Burdur Yeşilova Çaltepe'de arazi yangını 3 dönüm alanı zarara uğrattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyünde dün saat 20.00 sıralarında başlayan arazi yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyünde çıkan yangında 3 dönüm arazi zarar gördü.
Yeşilova'ya bağlı Çaltepe köyünde dün saat 20.00 sıralarında arazi yangını başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında 3 dönüm alan yanarak zarar gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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