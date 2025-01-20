Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Kısal Mahallesi'nde Proje İnceledi - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Kısal Mahallesi'nde Proje İnceledi

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Kısal Mahallesi\'nde Proje İnceledi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Börezli Kısal Mahallesi'nde yapılan projeleri inceleyerek, halkın ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini ve katılımcı yönetim anlayışının önemini vurguladı.

20.01.2025 09:38  Güncelleme: 09:41
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(BALIKESİR)- Börezli Kısal Mahallesi'nde yapılan projeleri inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Tüm hizmetlerimizde halkımızın ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiriyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile Burhaniyemizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Vekili Osman Akkoç, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ile Tamer Midilli ve Börezli Mahalle Muhtarı Güler Yavuz ile bir araya gelerek, Börezli Kısal Mahallesi'nde yapılan projeleri inceledi. Başkan Deveciler, vatandaşlarla sohbet ederek mahallenin ihtiyaçları ve Burhaniye'nin gelişimi için yapılacak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Deveciler, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

Deveciler, "İlçemizin her bir mahallesine dokunarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Börezli Mahallemize kazandırdığımız çay bahçesi ve meydan düzenlememiz, mahalle sakinlerimize yeni bir sosyal alan sunuyor. Tüm hizmetlerimizde halkımızın ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiriyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile Burhaniye'mizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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