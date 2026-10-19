Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi. Deveciler, "Muhtarlarımız demokrasimizin mihenk taşlarıdır. Halkımızın her türlü ihtiyacını tespit edip, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi noktasında bizlere çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Deveciler, Muhtarlar Günü dolayısıyla Blue Port Hotel Ören Tatil Köyü'nde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde muhtarlarla buluştu. Programa, Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu, İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Tarık Erdil ve Ahmet Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Esra Arıcı ile Muharrem Keskün, Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, muhtarlar ve belediye birim müdürleri katıldı.

Programda Kaymakam Cumali Atilla, Başkan Deveciler ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

"MUHTARLARIMIZ DEMOKRASİMİZİN MİHENK TAŞLARIDIR"

Deveciler konuşmasında, "Muhtarlarımız demokrasimizin mihenk taşlarıdır. Muhtarlarımızın özverili davranarak vatandaşların sıkıntılarını çözümü kavuşturma noktasında attıkları adımları destekliyor ve hizmet için beraber el birliği ile çalışıyoruz. Halkımızın her türlü ihtiyacını tespit edip, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi noktasında bizlere çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNULDU

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da Burhaniye Muhtarlar Derneği adına çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu, İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, Burhaniye Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.