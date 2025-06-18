Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Yıl Sonu Konseri - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Yıl Sonu Konseri

18.06.2025 17:33
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Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi müzik sınıfı öğrencileri, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenledikleri yıl sonu konseriyle yeteneklerini sergiledi. Konsere katılan sanatseverler, geniş bir repertuvarla keyif dolu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sanatla büyüyen çocukların önemine vurgu yaptı.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi müzik sınıfı öğrencileri, yıl boyunca aldıkları eğitimi, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle taçlandırdı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi müzik sınıfı öğrencileri, yıl sonu konseriyle büyük beğeni topladı. Konsere; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, öğrenci velileri ve sanatseverler katıldı.

Müzik öğretmenleri Anıl Aydınlıgil Duran ve Gözde Akderin'in öncülüğünde hazırlanan öğrenciler, yeteneklerini sahneye taşıdı. Konsere katılan sanatseverler, klasik müzikten halk ezgilerine, piyano dinletisinden ukuleleye ve çok sesli koro performanslarına uzanan geniş bir repertuvarla keyifli bir gün yaşadı.

Konser bitiminde konuşan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Bugün burada sahnede izlediğimiz her bir öğrencimiz, azimlerini, emeklerini ve sanata duydukları sevgiyi bizlere başarıyla sundu. Burhaniye Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla iç içe büyümesini, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratmayı çok önemsiyoruz. Bu güzel konserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıl sonu konseri, öğrencilerin sahne deneyimi kazanması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenirken, konser sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikası takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Yıl Sonu Konseri - Son Dakika

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