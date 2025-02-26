Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu İlk Konserini Verdi

Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde ilk konserini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 40 kişilik koroya Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da katılarak sanatçılara destek verdi.

26.02.2025 09:29  Güncelleme: 10:19
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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, ilk konserini Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde verdi.

Bu sene kurulan ve 40 kişiden oluşan Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik Öğretmeni Anıl Aydınlıgil'in şefliği ve solistliğinde ilk konserini Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde verdi.

Konsere, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcu, Esra Ersoy, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ve Zabıta Müdürü Cesur Akbulut katılım sağladı.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuna, koroda yer alan tüm sanatçıları tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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